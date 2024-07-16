خبير تحكيمي يوضح الحالات الجدلية في مباراة الاهلي ومودرن سبورت.. خاص

أوضح الحكم الدولي السابق ياسر محمود جدل الحالات الجدلية في مباراة الاهلي ضد نظيره مودرن سبورت التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وفاز فريق الاهلي على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الحكم الدولي السابق ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″: ”هدف الاهلى الملغى في الدقيقة 7 من عمر المباراة قرار صحيح من جانب حكم المباراة باحتسابه فاول لصالح مدافع مودرن”.

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وقام حكم المباراة بإلغاء هدف لصالح المارد الأحمر أحرزه اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 7، بداعي وجود خطأ عكسي على وسام أبو علي أثناء الهجمة.

وتابع الخبير التحكيمي: “هدف الاهلى الملغى الذي أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 تسلل صحيح”.

وواصل: “في الدقيقة 68 مودرن سبورت ليس لها ركلة جزاء لأن محمود شعبان ترك جسده يسقط ولكنه احتكاك طبيعي، أما في الدقيقة 83 فإن طرد أرنولد إيبا لاعب فيوتشر صحيح لأنه تدخل بعنف على بيرسي تاو لاعب الاهلي”.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الـ 4 برصيد 47 نقطة.