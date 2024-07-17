غنيم: رمضان صبحي تعرض للظلم وتم التشهير به

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز تعرض للظلم بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال أسامة غنيم الرئيس التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" رمضان صبحي تعرض للظلم الشديد وتم التشهير به في كل وسائل الإعلام على الرغم أن عينة رمضان صبحي سلبية منذ البداية".



وتابع:" رمضان صبحي من حقه المشاركة في المباريات المقبلة لفريق بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز بعد رفع الإيقاف عنه ".