شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. محمد عواد خارج حسابات الزمالك أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد عواد حارس مرمى الزمالك، خارج حسابات القلعة البيضاء بشكل كبير في الموسم الجديد ومواجهة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، بعد تجاهل إبلاغه ببدء فترة الإعداد وإجراء القياسات الطبية المقرر لها غدا الإثنين.

وكشف محمد عواد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لم يبلغه أحد من نادى الزمالك بتجمع الفريق للموسم الجديد وإجراء القياسات الطبية والبدنية للموسم الجديد والذى يبدأ بمواجهة الأهلى في السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر المقبل بالرياض في السعودية.

وغاب محمد عواد عن تشكيلة الزمالك منذ عدة أسابيع؛ بسبب عدم الوصول لاتفاق على تجديد تعاقده الذى انتهى مع النادى بنهاية الموسم الجاري، حيث إن هناك خلافات في الاتفاق على الأمور المالية.

محمد عواد يضع التجديد للزمالك أولوية عن باقي العروض التى تلقاها من أندية الدورى المصرى، كما أن الحارس يمتلك عدة عروض خارجية ما زال يدرسها ويترقب حسم موقفه في القلعة البيضاء.