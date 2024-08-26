شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 25 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 8 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها توقيع الشراكة بين المتحدة للرياضة وpor company لتسويق الدورى المصرى عالميا، الزمالك يبدأ غدا رفع عقوبة إيقاف القيد.

توقيع الشراكة بين المتحدة للرياضة وpro company لتسويق الدوري المصري عالميًا

وقعت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، عقد الشراكة مع شركة pro company الإماراتية لتسويق الدوري المصري خارج الشرق الأوسط.

تعرف على نتائج منافسات البطولة العربية للجودو بفئة 16 عاما

اختتمت اليوم منافسات أوزان الشباب لفئة 16 عامًا، اليوم، ضمن منافسات البطولة العربية للجودو في نسختها الثانية، المقامة في مهرجان العلمين الجديدة.

قيس الظالعى: الشراكة مع المتحدة للرياضة مهمة ونسعى لتعظيم قيمة الدورى المصرى

أبدى قيس عبد الله الظالعي رئيس مجلس إدارة شركة pro company الامارتية سعادته الكبيرة بالشراكة مع الشركة المتحدة لتسويق مباريات الدوري المصري عالميا.

يوسف الخفاجى: الدورى المصرى أصبح منتجا موثوقا فيه عالميا.. وسعداء بتسويقه

قال يوسف الخفاجي الرئيس التنفيذي لشركة pro company، إنه لدينا شراكات تسويقية مع جهات كبيرة في العالم كله ومع أندية أوروبية وهذه الشراكة مع الشركة المتحدة هي الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.

سيف الوزيرى: هدفنا رفع القيمة التسويقية للكرة المصرية

عبر سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة عن سعادته بتوقيع مراسم عقد بث مباريات الدوري المصري خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة العلمين الجديدة.

هشام زايد: نجحنا فى عقد هذا الاتفاق بعد مفاوضات دامت 7 سنوات

أكد هشام زايد رئيس قطاع الحقوق التجارية والمبيعات بالشركة المتحدة للتسويق الرياضي، أن المفاوضات بين الشركة المتحدة وشركة PRO Company الإماراتية دامت 7 سنوات، من أجل توقيع هذا العقد من أجل بث مباريات الدورى لخارج الشرق الأوسط.

الزمالك لـ"الخليج 365": سنبدأ غدا إجراءات رفع عقوبة إيقاف القيد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الإدارة بصدد السير فى إجراءات رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادى، للتمكن من قيد الصفقات الجديدة التى يرغب الزمالك فى إبرامها استعدادًا للموسم الجديد.