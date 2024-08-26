شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضات البنك الأهلى مع محمد إبراهيم وريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى سيراميكا حقيقة مفاوضات البنك الأهلى من أجل ضم الثنائى محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان للانتقال إليه فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل سيراميكا، أن هناك مفاوضات متقدمة بين سيراميكا والبنك الأهلى بشأن انتقال الثنائى للبنك فى الموسم المقبل، ولكن لم تنته حتى الآن.

وأضاف المصدر، هناك حاليا مفاوضات بين محمد إبراهيم وريان مع مسئولى البنك الأهلى على البنود الشخصية فى عقديهما مع البنك الأهلى، وما يخص سيراميكا وصلنا لاتفاق مع البنك بشأن الصفقة.

وشارك محمد إبراهيم قائد فريق سيراميكا في 36 مباراة مع فريقه وتمكن من تسجيل هدفين، حيث انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضى وينتظر عرض تجديد عقده بينما شارك أحمد ياسر ريان في 35 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا.