شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة بيراميدز فى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافآت مسابقة الدوري للاعبي الفريق، وذلك بعد إنهاء الموسم في المركز الرابع بجدول الترتيب والتأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لتحفيزهم قبل خوض مباراة الدور نصف النهائي بكأس مصر أمام بيراميدز.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذي يقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتا بطل زنزبار في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي قبل مواجهة نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل بيراميدز إلى الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على بطل زنزبار بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9-1.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

اكتملت أضلاع الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2023-2024، بتأهل كل من، بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد، إلى الدور نصف النهائي، للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.