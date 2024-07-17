وائل جمعة يختار أفضل مدافع في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حدد وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، أفضل مدافع في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



وكان وائل جمعة قد ابتعد عن الكرة المصرية، بعد فشل الصعود لنهائيات كأس العالم قطر 2022 الماضية مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وتحدث وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، محمد عبد المنعم يعد أفضل مدافع متواجد في مصر محافظ على نفسه".

وتابع: "المهاجم كان يأتي أمامي ويرجع للخلف، وأريد حدوث ذلك مع محمد عبد المنعم".

وأكمل عن موسيماني: "لقد قبل على الجنوب إفريقي أنه مدير فني جيد جدًا وشاطر ولكنه (ما بيصدق) يأخذ إجازة ويعطي اللاعبين إجازة وهذا شيء يؤثر على فريق الكرة".