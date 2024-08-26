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"بتصويت الجماهير".. ثنائي الأهلي الأفضل في الدوري المصري موسم 2023-2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن الثنائي الأفضل في خلال الموسم المنقضي 2023-2024.

وأعلنت الرابطة حصول الثنائي إمام عاشور ومروان عطية، على أعلى تصويت كأفضل ثنائي خط وسط في الدوري المصري.

ونشرت الرابطة عبر حسابها الرسمي، صورة لثنائي النادي الأهلي وعلقت: "أداء استثنائي طوال الموسم، بتصويت الجماهير، إمام عاشور ومروان عطية هما أفضل لاعبي وسط في دوري nile هذا الموسم".

وكان الثنائي تمكنا من حصد لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024، رفقة النادي الأهلي.

https://x.com/epl_eg/status/1827784257479061581

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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