شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عرفات يبلع لسانه فى مباراة بورفؤاد مع الجمارك وديا استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة بورفؤاد والجمارك الودية، بلع حسام عرفات لاعب بورفؤاد لسانه بعد تدخل قوي خلال المباراة التى جاءت ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وقام الجهاز الطبى بإسعاف حسام عرفات فى أرض الملعب، قبل أن يتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب، ووضعه تحت الملاحظة.

جدير بالذكر أن حسام عرفات انتقل إلى نادي بورفؤاد خلال فترة الانتقالات الجارية، قادمًا من صفوف أسوان.

وقال مصدر إن حسام عرفات بدأ بروتوكول العلاج الخاص به، وجرى وضعه تحت الملاحظة وأنه وصل الطوارئ لكنه سليم.

وأضاف المصدر: اللاعب وصل إلى المستشفى بعد اصطدامه بأحد اللاعبين في مباراة ودية بين بورفؤاد والجمارك، وخضع لأشعة مقطعية، والوضع مطمئن.

واختتم المصدر تصريحاته، قائلا: اللاعب بدأ بروتوكول العلاج الخاص به، وبروتوكول المحاليل، ويخضع للملاحظة لمدة 24 ساعة بناءً على رغبة النادي.