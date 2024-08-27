شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ووليد صلاح وكمال درويش أبرز الحضور لحفل زفاف شقيقة حسام المندوه والان مع تفاصيل الخبر

تواجد أيمن يونس ووليد صلاح عبد اللطيف وأحمد جعفر نجوم الزمالك السابقين، وكمال درويش رئيس القلعة البيضاء الأسبق، في حفل زفاف شقيقة حسام المندوه أمين صندوق النادي.

كما تواجد حسين السمري المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك والإعلامي كريم حسن شحاتة، وعبد الواحد السيد وخالد عبد الغفار وزير الصحة، ولفيف من النواب، بالإضافة إلى هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك، ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز الزمالك وأحمد حسن نجم الكرة المصرية، وهشام نصر والفنان محمد ثروت.

ويحتفل الدكتور حسام المندوه الحسيني بحفل زفاف شقيقته المهندسة ندى على المهندس أحمد سمير نصر، في أحد فنادق القاهرة وسط حضور عائلي.