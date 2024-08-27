شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة زد فى الكأس.. وتعليمات خاصة للساعى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، استعداداته اليوم لمواجهة زد التى تجمعهما غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، على استاد الإسماعيلية.

وشهدت المران تركيز قوى من كل اللاعبين من أجل إسعاد الجماهير والوصول إلى نهائى كأس مصر، كما شهد العديد من الجمل التكتيكية التى يرغب الجهاز الفنى فى تطبيقها فى المباراة.



وحرص حمد إبراهيم على عقد جلسة مع عمر الساعى خلال المران، طالبه خلالها بالتركيز فى المباراة وعدم الانشغال بالعروض فى الوقت الحالى، ووضع كل تركيزه فى مساعدة الفريق لتحقيق الفوز.



واستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على فريق القناة فى دور الـ32 بنتيجة 2-1، ثم الفوز على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-0، وأخيرا الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 10 - 9 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف.



ويبحث إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن أول فوز على فريق زد، حيث تعد مباراة الثلاثاء هى الثالثة بين الفريقين، حيث تواجه الفريقان فى بطولة الدورى مرتين، وكانت الغلبة لفريق زد فى المباراتين، حيث فاز فى المباراة الأولى له فى الدورى بهدف نظيف، ثم الفوز فى الدور الثانى بهدفين مقابل هدف.



والتقى الإسماعيلى مع زد بمسماه القديم أف سى مصر 3 مواجهات كانت جميعها لصالح الدراويش، ولكن يبحث عن الفوز الأول له على زد بهذا المسمى.