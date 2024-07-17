أول ضحايا يوسف أيمن في الاهلي بعد التعاقد معه

يستعد النادي الاهلي، للإعلان عن رحيل لاعب جديد، من الفريق الأول لكرة القدم حلال الفترة المقبلة، وقبل انتهاء الموسم الجاري.

وأكدت مصادر صحفية تونسية موثوقة، اليوم الأربعاء، وصول محمد الضاوي كريستو لاعب النادي ااأهلي إلى مدينة صفاقس، تمهيدًا لتوقيع عقود انضمامه إلى فريق الصفاقسي.

وأوضحت صحيفة الصباح التونسية أن كريستو سيوقع على عقود انضمام للصفاقسي معارًا لموسم واحد مع أحقية الشراء.

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وكان النادي الصفاقسي قد توصل إلى اتفاق رسمي مع الاهلي بشأن انتقال اللاعب، متفوقًا على الرجاء المغربي الذي كان يرغب أيضًا في ضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن كريستو أصر على الانضمام إلى الصفاقسي رغم عرض الرجاء، مُفضلاً تجربة جديدة في الدوري التونسي.

وأعلن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عن تعاقده بشكل رسمي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، اليوم الأربعاء.

ووقع الاهلي مع يوسف أيمن بشكل رسمي بعقد لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن ينضم يوسف أيمن إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وشارك يوسف أيمن مع الدحيل القطري في 59 مباراة في جميع البطولات، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الألومنيوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة.