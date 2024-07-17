الاهلي يستعيد ذكرى تتويجه بالعاشرة في دوري أبطال إفريقيا

استعاد النادي الاهلي ذكرى تتويجه باللقب العاشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

قبل 3 سنوات استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن يتوج بطلًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز بعد أن فاز بثلاثة أهداف نظيفة.

وكتب النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “وكتبت لهم العاشرة على قميص مغطى بالألقاب”.

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وتابعت القلعة الحمراء: “في مثل هذا اليوم ذكرى تتويج الأبطال باللقب العاشر لبطولتنا المفضلة دوري الأبطال”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الألومنيوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الألومنيوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة.