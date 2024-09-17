خضيرة يكشف عن مفتاح صمود شتوتجارت قبل موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد سامي خضيرة، لاعب ريال مدريد السابق، ذكرياته مع النادي الملكي وشارك برؤيته حول كيفية مواجهة شتوتجارت لبطل أوروبا في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

قال خضيرة في حواره مع الموقع الرسمي لشتوتجارت،: "ريال مدريد يضع المعايير في كل شيء، فقط أفضل اللاعبين هم من يحصلون على فرصة ارتداء قميص الميرينجي."

وأضاف: "هذا هو الحال منذ عهد ألفريدو دي ستيفانو. إذا كان النادي قد توج بعدد لا يحصى من الألقاب وظل من بين الأفضل في العالم لعقود، فهو يحمل الرقم القياسي في دوري الأبطال. لا يمكن أن يكون هناك فرصة أفضل من ذلك لشتوتجارت."

تحدث خضيرة أيضًا عن ذكرياته في ملعب سانتياجو بيرنابيو، قائلاً: "الملعب بحد ذاته مثير للإعجاب. عند النظر إلى المدرجات، تدرك حجم النعمة التي حصلت عليها باللعب هناك، يحمل البيرنابيو سحرًا وتاريخًا خاصًا."

وأضاف: "أبرز المباريات التي خضتها هناك هي تلك التي في دوري الأبطال بالإضافة إلى الكلاسيكو. هناك شعور خاص في ذلك الملعب خلال الأمسيات الكبرى، وهو ما يشعر به المشجعون أيضًا. الأمر ساحر."

وحول كيفية الصمود أمام ريال مدريد في هذا الملعب، أوضح خضيرة: "الأمر يتعلق بالشجاعة. أعلم كيف يكون البيرنابيو كع لاعب في ريال مدريد وكخصم في يوفنتوس، عندما تبدو الجماهير والأجواء مخيفة، يمكن أن تؤثر سلبًا على الأداء، المفتاح هو استغلال سحر الملعب والانخراط في اللعب بشجاعة وتركيز."