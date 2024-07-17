نجم برشلونة قريب من العودة لـ الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الدولي البرتغالي جواو فيليكس، يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء اعارته مع برشلونة.

وقضى صانع الألعاب البرتغالي، الموسم الماضي معارًا لنادي برشلونة، ولكن لا يبدو أنه سيستمر مع النادي الكتالوني بعد خروجه من حسابات المدرب هانز فليك.

وأكد الصحفي دييجو بيكو، “راديو ماركا” الإسباني، أن نادي أستون فيلا يعتبر أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع جواو فيليكس.

وكشفت التقارير إلى أن جواو فيلكيس يرحب بالانضمام إلى نادي أستون فيلا، خصوصا أن الفيلانز سيلعب في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل تحت قيادة أوناي إيمري.

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يذكر أن فيلكيس البالغ من العمر 24 عامًا، لا يريد العودة لـ أتلتيكو مدريد، والنادي الإسباني يرفض رحيله على سبيل الإعارة، ويطلب الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عنه.

ولعب الدولي البرتغالي، في الدوري الإنجليزي لمدة 6 أشهر مع فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال موسم 2022\2023، لكنه لم يتمكن من الاستمرار لأكثر من ذلك.