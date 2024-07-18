شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم لناشئات الاسكواش للعام الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية أمينة عرفي ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

جاء تتويج أمينة عرفي باللقب عقب الفوز على مواطنتها المصرية فيروز أبو الخير في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 15-13, 11-5.

وتحمل البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن آخر نسختين، قبل الفوز بالنسخة الثالثة، بينما كان البطل المصري الصاعد محمد زكريا قد حصد وصافة بطولة الناشئين بالنسخة الماضية.