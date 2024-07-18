مانشستر سيتي يعلن أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ قليل في بيان رسمي، عن أول تعاقداته الصيفية للموسم القادم تحت قيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وحصل نادي مانشستر سيتي على توقيع من البرازيلي سافيو لاعب تروا الفرنسي وذلك عقب انتهاء إعارته مع نادي جيرونا الإسباني.

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وأشار مانشستر سيتي في بيان رسمي تعاقده مع المهاجم البرازيلي، سافيو، قادماً من صفوف تروا الفرنسي، ووقع اللاعب عقدًا يمتد لمدة 5 سنوات حتى موسم 2029.

وقال سافيو في تصريحات لـ الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: “أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس العالم للأندية، يعلم الجميع أنهم أفضل فريق في العالم حاليًا، لذا فإن التواجد هنا أمر مثير للغاية بالنسبة لي”.

واختتم:”لا أستطيع الانتظار لمقابلة الجماهير وزملائي الجدد وآمل أن أكون جزءًا من جلب المزيد من النجاح إلى مانشستر سيتي”.