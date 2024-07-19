دوري روشن 2025.. حدث تاريخي وميركاتو صيفي من نار

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم العربية، على موعد مع موسم ناري، في شهر أغسطس المقبل للعام الجاري 2024، عندما تنطلق مسابقة روشن، بكل ما يشارك فيها من نجوم عالميين.



وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ان مباريات روشن للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، سينطلق يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل، ويستمر بإجمالي 34 جولة، تشهد 306 مباريات.

المثير في الموسم المرتقب، هو استحداث روشن ما يسمى بـ"أسبوع الديربيات"، في الدوري السعودي موسم 2024-2025، وسيكون أسبوعاً خاصاً بإقامة مباريات بين أقطاب المدينتين الكبيرتين في المملكة، بإعتبارهما كبار المنافسين السعوديين، وذلك في مدينة جدة، والعاصمة الرياض.

ويبدو ان الهدف من هذا الحدث الأول من نوعه في المسابقة السعودية، هو جلب مزيد من الأموال الطائلة في أسبوع واحد فقط، هذا بخلاف إضافة مزيداً من الإثارة الكروية في المدينتين، لذا تقرر إقامة أسبوع خاص بمباريات الديربي، وتم تحديد الجولة التاسعة من الدور الأول والجولة الـ26 للدور الثاني لخوض هذه اللقاءات النارية، بين كبار المملكة.

وأعلنت إدارة المسابقات، أن جدول مباريات الدور الثاني هو انعكاس تام لجولات الدور الأول، كذلك لن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه أو خارجه في الموسم المنتظر.

ويستهل الموسم الجديد، بالزعيم السعودي، الهلال حامل اللقب، بقيادة نجمه البرازيلي نيمار، والذي سيبدأ مشواره أمام فريق الأخدود، بينما يستضيف غريمه ووصيف النسخة الماضية، النصر بقيادة قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق الرائد، وستجرى منافسات الجولة الأولى خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس.

مواعيد مباريات القمة في دوري روشن



وفيما يتعلق بأول مباراة قمة في موسم الدوري السعودي للمحترفين، فستجمع بين النصر والأهلي في الجولة الثالثة من المسابقة، على أن تشهد الجولة الرابعة قمة مرتقبة أخرى تجمع بين الهلال والاتحاد، بطلي آخر نسختين لروشن.

وفي الجولة السادسة، سيصطدم أهلي جدة بفريق هلال الرياض، بينما يلعب النصر العالمي أمام شيخ الأندية السعودية، الشباب، وذلك في أقوى مباريات الجولة السابعة.

وفي الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين، ستشهد ديربيين ناريين، يجمع الأول بين قطبا مدينة جدة، الأهلي والاتحاد، بينما يجمع الثاني عملاقي الرياض، الهلال والنصر.

وسيلعب الزعيم ضد العالمي في قمة الرياض والعميد ضد الراقي في قمة جدة، بالإضافة إلى ديربي الاتفاق ضد القادسية، العائد للدرجة الأولى، في قمة منطقة الشرقية، وذلك خلال الجولتين التاسعة والـ26.

وتتواصل القمم في الجولة الـ12 بديربي من نوع اخر، حيث سيلعب الهلال ضد الشباب، بينما يصطدم الاتحاد بأصفر النصر في منافسات الجولة 13 من دوري روشن، على ان تشهد الجولة 14 قمة الأهلي والشباب، بينما قطب جدة الآخر الاتحاد مع الفريق العاصمي في الجولة 16 من المسابقة السعودية للمحترفين.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن بدء فترة الانتقالات الصيفية في مختلف درجات الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على حسابه الرسمي، بدء فترة التسجيل الصيفية للاعبين، للموسم الرياضي 2024-2025، في 6 دوريات محلية سعودية.

وتشمل فترة الانتقالات الصيفية جميع درجات الدوري السعودي، بدءاً من دوري المحترفين "روشن" الذي ينطلق من 18 يوليو حتى 2 سبتمبر، مرورا بدوري الدرجة الأولى (من 18 يوليو إلى 12 سبتمبر)، ودوري الدرجة الثانية (من 18 يوليو إلى 24 سبتمبر)، ودوري الدرجة الثالثة (من 18 يوليو إلى 6 أكتوبر)، وصولا إلى دوري الدرجة الرابعة (من 18 يوليو إلى 24 أكتوبر).

وتشهد الفئات السنية أيضا فترة انتقالات صيفية تقام حتى يوم 28 نوفمبر المقبل، مما يتيح للأندية فرصة اكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الفترة من الميركاتو الصيفي، صفقات قوية ومفاجآت مدوية، خاصة للخمسة الكبار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، حيث تتيح هذه الفترة الطويلة، فرصة للأندية لتصحيح مسارها واستقطاب المواهب وكبار النجوم من أجل تحقيق الألقاب.

