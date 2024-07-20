الامارات | المدافع البلجيكي مونييه يعود إلى فرنسا عبر بوابة ليل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مدافع باريس سان جرمان السابق الدولي البلجيكي توما مونييه إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر بوابة ليل بعقد حر لعامين، وفقا لما أعلن صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم.

وكتب رئيس ليل أوليفييه ليتان عبر الموقع الرسمي للنادي "يسعدنا جداً أن نعلن عن توقيع توما مونييه، لقد أظهر توما تصميماً قوياً ورغبة كبيرة في الانضمام إلى نادينا ومشروعنا ونشعر بالفخر".

وكان مونييه (32 عاماً) الذي ارتدى قميص باريس سان جرمان بين عامي 2016 و2020 قادماً من كلوب بروج، فسخ عقده مع نادي طرابزون سبور التركي قبل أن يقرر العودة إلى فرنسا بتعاقده مع ليل بصفقة حرة.

لاحقاً، غادر الظهير الأيمن الدولي (66 مباراة دولية، 8 أهداف)العاصمة الفرنسية متوجهاً إلى بوروسيا دورتموند الالماني (2020-2024) ثم طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.