بينهم صلاح.. 4 لاعبين عليك امتلاكهم في بداية فانتازي الدوري الإنجليزي 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب الدوري الإنجليزي 2024/25 من البداية، ويسعى كل مدربي فانتازي لاختيار تشكيل مناسب من أجل بداية مثالية للموسم وتصدر ترتيب الدوريات العاملة والخاصة.

ورشح الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي 4 لاعبين، يجب امتلاكها مع بداية الموسم الجديد.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 8.5 مليون جنيه إسترليني

سجل إيزاك 21 هدفًا في 27 مباراة الموسم الماضي ويواجه ساوثهامبتون وبورنموث وولفرهامبتون وفولهام خلال أول خمس جولات.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6 مليون جنيه إسترليني

أنهى نجم مانشستر سيتي موسمه الأول 2023/24 بشكل رائع، حيث قدم كل إسهاماته الهجومية، أربعة أهداف وصنع هدفين، من الجولة 30 فصاعدًا.

وخرج جفارديول من خمس مباريات بشباك نظيفة خلال تلك الفترة ليحقق 79 نقطة، أكثر من أي مدافع آخر في فانتازي، مما يوضح سبب كونه الخيار الأفضل في الدفاع بموسم 2024/25.

محمد صلاح (ليفربول) 12.5 مليون جنيه إسترليني

عدم انضمام صلاح لمنتخب بلاده الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، يعني أنه سيكون مرتاحا بما يكفي من أجل بداية الموسم بطريقة مثالية كعادته.

كول بالمر (تشيلسي) 10.5 مليون جنيه إسترليني

سجل نجم تشيلسي 22 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في موسم 2023/24، على الرغم من أن ظهوره الأول كان بالجولة السابعة.

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