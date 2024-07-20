الامارات | عجمان يتعادل مع باشاك شهير التركي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل عجمان مع فريق باشاك شهير التركي، من دون أهداف، في المباراة الودية الأولى ضمن تحضيراته في صربيا استعداداً للموسم الجديد.

وخاض عجمان مواجهة باشاك شهير بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، إذ دفع المدرب الصربي غوران في بداية المباراة بتشكيلة ضمت كلاً من: علي الحوسني في حراسة المرمى، وعبدالرحمن راكان، وميلوش، وسعود سعيد، وأحمد عيسى للدفاع، وأنس أمطيطش، وبلال يوسف، وفيكتور، وهيكل الشخاوي، وأيمن الحسوني، بينما قاد الهجوم وليد أزارو، وأتبعها في الشوط الثاني اللعب بتشكيلة مختلفة ضمت يوسف أحمد في حراسة المرمى، وألكسندر، وعبدالله صالح، ووليد اليماحي، وعايض خميس، في خط الدفاع، وفي خط الوسط، شارك حسن إبراهيم، وعبيد المهري، وعبيد الزعابي، وعبدالله عبدالعزيز، وياسين جابري، بينما قاد الهجوم روكي، في حين غاب عن المشاركة لاعب خط الوسط، عصام فائز.

من جهته، أكد مدرب عجمان أنه خرج من المباراة بإيجابيات عدة، أبرزها الوقوف على الجانب البدني للاعبين بعد أربعة أيام من التدريبات المتتالية في معسكر صربيا، وما سبقها من تدريبات في عجمان، مشدداً على أنه سيستمر في منح الفرصة لجميع اللاعبين للاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها المباريات الرسمية.