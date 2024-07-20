اتحاد الكرة يبحث عن حلول لكأس مصر .. و الجبلاية تتفاجىء من رفع قيمة تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - ببحث اتحاد لكرة عن حلول لإنهاء بطولة كأس مصر فى نسخته الحالية قبل بداية أكتوبر المقبل ، حتى يتثنى لبطل المسابقة المشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى للإبطال بمشاركة ابطال الدورى والكأس وكأس السوبر بالإضافة إلى فريق رابع يتم ترشيحه من الجهات المنظمة.

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وقرر اتحاد الكرة ترشيح بطل ووصيف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2023 - 2024 للمشاركة فى بطولة السوبر الرباعى بجانب بطل كأس الرابطة فى حالة تأخر إقامة مباراة نهائى كأس مصر موسم 2023-2024 لتحديد بطل الكأس.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.

وقرر اتحاد الكرة ترشيح بطل الدورى والوصيف وفقا لترتيب الدورى فى حالة تأخر تحديد بطل الكأس.

وبشأن أزمة تذاكر الأهلي وبيراميدز ، علق إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، على رفع نادي بيراميدز القيمة المالية لمباراته أمام القلعة الحمراء بشكل مبالغ بيه، مشيدا بدور إدارة الأهلي مع جماهيرها من أجل حل تلك الأزمة.

قال إيهاب الكومي :" بمناسبة مباراة الأهلي وبيراميدز الإثنين المقبل، دائما وأبدا الكرة للجماهير، كنا ننادي متى ستعود الجماهير للمدجات؟ ودائما كنا نقول أن وجود الجمهور في المدرجات شبيه بوجود الجمهور في المسرح، هو من يحدث التفاعل".

أضاف:" الآن اللوحة غير مكتملة، حققنا بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر 2006 لأننا كان ورائنا جمهور عظيم، الجمهور يخرج كل الطاقة من اللاعبين".

أكد إيهاب الكومي:"هذه هي الصورة التي نريدها، الكرة للجماهير، وهي من تحرك الوجدان وتجعل لاعب كرة القدم يبدع".

أشار إيهاب الكومي:"نادي بيراميدز من حقه تحديد قيمة التذاكر الخاصة بمبارياته، لكن مع كامل الاحترام لإدارة نادي بيراميدز الذي يحقق موسم أكثر من رائع، لكن فوجئنا بأسعار تذاكر أغلى من المعتاد، هناك جمهور يأتي من محافظات بعيدة جدا، يتحمل معاناة السفر ويقتطع من قوته لمؤازرة فريقه الذي يحبه، هذا هو عنوان الانتماء".

شدد إيهاب الكومي:"فيجب أن أساعد، مثلما ساعدتنا الدولة في رجوع الجماهير للمدرجات، دوري أساعد الجماهير في التواجد بالمباريات، أسعار مباراة الأهلي وبيراميدز مبالغ بها بشكل كبير".

وأكد اتحاد الكرة أن مشاركة «دونجا» مع الزمالك في مباراة بروكسي يوم الخميس الماضي في دور الـ32 لكأس مصر صحيحة ١٠٠%.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك أساسيًا منذ بداية المباراة أمام بروكسي ، وهذا الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب حصوله على بطاقة في مباراة الزمالك الأخيرة بالنسخة الماضية من كأس مصر.

وأضاف اتحاد الكرة: " لم يصدر أي عقوبات من اتحاد الكرة في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية، وأن وكل ما نشر عن عقوبات وقتها غير صحيح".