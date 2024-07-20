أستون فيلا يصدم تشيلسي بشأن واتكينز

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت إدارة تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية بشأن التعاقد مع لاعب وست هام يونايتد أولي واتكينز، بعد المفاوضات التي شهدتها الفترة القليلة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أولى واتكينز يعد هدف تشيلسي الرئيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الإدارة تعرضت للصدمة بشأن رد فريقه أستون فيلا.

وأشارت إلى أن إدارة أستون فيلا ترفض رحيل اللاعب لأي نادي خلال الفترة المقبلة، بعد تقديم البلوز عرضًا رسميَا من أجل الحصول على خدمات اللاعب، من خلال حصول الفيلا على لاعب من تشيلسي بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وأوضحت أن إدارة أستون فيلا لا تفكر في السماح لـ واتكينز بالمغادرة في الميركاتو الصيفي الجاري، وأن اللاعب مرتبط بعقده مع النادي حتى عام 2028.

ويرغب أستون فيلا في الحفاظ على قوامه الأساسي من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد، والذي سيشهد مشاركة الفريق لأول مرة في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن واتكينز شارك في 53 مباراة، حيث أحرز 27 هدفَا وصنع 13 اَخر خلال الموسم الماضي.