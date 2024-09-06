شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر وكاب فيردي بالأبيض فى مباراة غد بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وكاب فيردي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب كاب فيردى القميص الأبيض والشورت الأزرق.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات، ومينا سامح إداري المنتخب، وعبد الله سيد مسئول المهمات.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا.

وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.