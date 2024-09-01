تشيلسي يتعثر مجددًا بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي جمعتهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق تشيلسي بهدف بعد مرور 25 دقيقة عن طريق لاعبه نيكولاس جاكسون.

وتعادل فريق كريستال بالاس في الدقيقة 53 بهدف سجله اللاعب إيبيريشي إيز.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 4 في المركز 11، فيما حصد فريق كريستال بالاس نقطته الأولى بالموسم ليحتل المركز 16.

تشيلسي كان قد استهل موسمه الجاري من الدوري الإنجليزي بالخسارة بثنائية أمام مانشستر سيتي قبل أني فوز بسداسية مقابل هدفين في الجولة الثانية أمام وولفرهامبتون.

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