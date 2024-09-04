ياسر رشاد - القاهرة - حسم آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مشواره بالبطولة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ميلان في ملعب "سان سيرو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت علي النحو التالي:

قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024/25

حراسة المرمى: أليسون بيكير، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أمارا نالو، أندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، رايان جرافنبيرخ، توماس هيل، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، تيلير مورتون، تري نيوني، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فيدريكو كييزا، لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.