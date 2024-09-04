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قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024/25

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم آرني سلوت المدير الفني لفريق ، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون دور المجموعات في بطولة  موسم 2024/2025.

 

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مشواره بالبطولة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ميلان في ملعب "سان سيرو" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت علي النحو التالي:

قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024/25

حراسة المرمى: أليسون بيكير، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أمارا نالو، أندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، رايان جرافنبيرخ، توماس هيل، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، تيلير مورتون، تري نيوني، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فيدريكو كييزا، لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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