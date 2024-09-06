شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من رمضان صبحى يكشف حقيقة اقترابه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، حقيقة اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن كل ما يقال حول انتقال رمضان صبحى للزمالك "كلام"، مشيرًا إلى أنه من الصعب انتقال للاعب للقلعة البيضاء فى الوقت الحالى.

ويرغب الزمالك فى ضم رمضان صبحى من بيراميدز، حيث فتح خط مفاوضات مع إدارة الفريق السماوى على أمل حسم الصفقة، لاسيما أن الزمالك سبق وتفاوض على ضم رمضان صبحى فى الميركاتو الشتوى الماضى والذى تم خلاله ضم عبد الله السعيد من بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن التعاقد رسمياً مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود الكترونياً في ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم .

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

وكان الزمالك سبق وتعاقد من قبل مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.