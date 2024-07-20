مدرب برشلونة: رؤيتي لكرة القدم مشابهة لأسلوب برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أن رؤيته لكرة القدم تتشابه مع أسلوب النادي الكتالوني.

وتحدث هانز فليك في تصريحات خلال مقطع فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث قال: "بالتأكيد، رؤيتي لكرة القدم تتشابه مع أسلوب برشلونة لأن هذا أيضًا هو هدفي منذ الفريق الأول الذي دربته، حيث أننى درست كثيرًا في مدرسة كرة القدم الهولندية وكذلك يوهان كرويف".

وأضاف: "عند قراري بأن أكون مدربًا كنت أراقب برشلونة لأنه كان يلعب كرة قدم رائعة، يمكن رؤية كيفية تطويرهم للاعبين، الجميع يتحدث عن ذلك وأيضًا عن الشغف الذي يتواجد هنا".

وأختتم: "بالتأكيد الوضع مذهل في برشلونة، لهذا السبب نحن سعداء بوجودنا هنا منذ اليوم الأول، استطعت أن أشعر بذلك، الجميع يظهر الاحترام، إن ما نعيشه الآن أمر لا يُصدق".