لوبيز يغيب عن برشلونة لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب اللاعب فيرمين لوبيز عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الفخذية المستقيمة في فخذه الأيسر تعرض لها خلال جلسة تدريبية مع فريق تحت 21 عامًا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد ذكرت أن هناك سبعة لاعبين من برشلونة خارج الملعب بسبب الإصابة، والستة الآخرون هم أراوخو، وكريستنسن، ودي يونج، وجافي، وأنسو، ومارك برنال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأسابيع الثلاثة التقريبية من الغياب تعني أنه سيغيب عن ثلاث أو أربع مباريات، ثلاث في الدوري الإسباني ضد جيرونا وفياريال وخيتافي والمباراة الأولى في دوري أبطال أوروبا ضد روما.

وتعد المشكلة لدى المدرب الألماني هانز فليك هي وسط الملعب، حيث يتواجد أربعة لاعبين فقط هم، كاسادو، بيدري، أولمو وبابلو توري، وسيتعين على فليك المراهنة على المهاجمين لتغطية طريقة لعبه خلال هذه الفترة.

وكان فيرمين قد تعرض لإصابة خلال المعسكر التدريبي لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما، وبحسب التقرير الطبي الأول، هناك إصابة عضلية تجعل تواجده في المباراتين غير ممكن، التي ستلعبها إسبانيا في سبتمبر المقبل ضد اسكتلندا يوم الجمعة 6 سبتمبر، 8:00 مساءً) والمجر يوم الثلاثاء العاشر (5:45 مساءً).