"بينهم ثنائي الريال وبرشلونة".. الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر إقامته يوم 28 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة كوبا لأفضل لاعب لاعب في العالم تحت 21 عاماً، 10 لاعبين، أبرزهم لامين جمال نجم برشلونة، أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وقائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة ضمت كلاً من: "كوبارسي "برشلونة"، جارناتشو "مان يونايتد"، أردا جولر "ريال مدريد"، كريم كوناتي "سالزبورج النمساوي"، كوبي ماينو "مان يونايتد"، جواتو نيفيز "باريس سان جيرمان"، سافينيو "مان سيتي"، ماتياس تيل "بايرن ميونخ"، لامين جمال "برشلونة"، زائير إيميري "باريس سان جيرمان".

والجدير بالذكر أن نجم ريال مدريد الإٍسباني جود بيلينجهام، هو الذي حصل على الجائزة في العام الماضي.

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