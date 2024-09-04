اخبار الرياضه

"بينهم ثنائي الريال وبرشلونة".. الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاماً.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر إقامته يوم 28 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة كوبا لأفضل لاعب لاعب في العالم تحت 21 عاماً، 10 لاعبين، أبرزهم لامين جمال نجم ، أردا جولر لاعب .

وقائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة ضمت كلاً من: "كوبارسي "برشلونة"، جارناتشو "مان يونايتد"، أردا جولر "ريال مدريد"، كريم كوناتي "سالزبورج النمساوي"، كوبي ماينو "مان يونايتد"، جواتو نيفيز "باريس سان جيرمان"، سافينيو "مان سيتي"، ماتياس تيل "بايرن ميونخ"، لامين جمال "برشلونة"، زائير إيميري "باريس سان جيرمان".

والجدير بالذكر أن نجم ريال مدريد الإٍسباني جود بيلينجهام، هو الذي حصل على الجائزة في العام الماضي.

أقرأ أيضاً:

الطبيب ينتظر للثامنة مساء.. تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا