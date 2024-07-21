"اتهم بالرشوة وأزمة مع بيلينجهام".. من هو فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الألماني فيليكس تسفاير قيادة المباراة ويساعده كلا من: روبرت كيمبتير ويان زيدال، وحكما رابعا دانيال شلاجر، وعلى الفار ساشا ستيجمان ومايك بيكيل.

من هو الألماني فيليكس تسفاير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟

يبلغ الحكم الألماني فيليكس تسافير من العمر 43 عاما، إذ ولد في مدينة برلين الألمانية في 19 مايو 1981، وبدأ مسيرته التحكيمية عام 2004 بعمر 23 عاما.

وبدأ مسيرته التحكيمية في الدوري الألماني الممتاز في موسم 2009-2010، ونجح في الحصول على الشارة الدولية عام 2012.

وتواجد تسفاير في كأس العالم 2018 بروسيا، كأحد حكام تقنية الفار.

وأدار تسفاير مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2023، الذي جمع بين منتخبي إسبانيا وكروتيا، وانتهى بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

وأدار الحكم صاحب الـ43 عاما 4 مباريات في بطولة أمم أوروبا الماضية 2024 بألمانيا، أبرزها مباراة نصف النهائي بين منتخبي إنجلترا وهولندا، بالإضافة إلى تواجده كحكم رابع في مباراتين.

تسفاير والاتهام بالرشوة

واتهم تسفاير بالحصول على رشوة قدرها 300 ألف دولار، خلال تواجده كحكما مساعدا في أحد مباريات دوري الرديف الألماني، التي جمعت بين فريقي فريرتال وفيردر بريمن، بهدف تحقيق نتيجة معينة في المباراة.

وكشفت التحقيقات، أن تسفايرعلى على مبلغ الـ300 ألف دولار، من قبل حكم آخر يدعى روبرت هويزر، وهو شخص تم إيقافه بعد ذلك مدى الحياة لتورطه في التلاعب بنتائج المباريات.

واستمر تسفاير في نفي حدوث هذه الواقعة، وعدم ثبوت أي دليل عليه، إلا أنه تم إيقافه لمدة ستة أشهر، لفشله في رفض رشوة هويزر له، وعدم الإبلاع عنه، قبل أن يتم تخفيف العقوبة بعد تقديمه أدلة أدانت هويزر، الذي تم الحكم عليه بعامين وخمسة أشهر بعد ذلك.

ونشرت صحيفة "دي تزايت" الألمانية عام 2014، أن تسفاير حصل على رشوة بالفعل من هويزر، وتم تفتيش منزله وإيجاب المبلغ وإلقاء القبض عليه.

تسفاير وبيلنجهام

وتعرض تسفاير لأزمة أخرى، في ديسمبر 2021، خلال إدارته لمباراة تجمع بين فريقي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

ولقى تسفاير هجوماً شديداً خلال هذه المباراة، بعدما رفض الرجوع إلى تقنية الفار لمراجعة لعبة من الممكن أن تكون ضربة جزاء لصالح بروسيا دورتموند، ورفض مراجعتها واكتفى بقرار حكم الفار ولم يحتسب ركلة جزاء، قبل أن يقوم باحتساب ركلة جزاء لصالح بايرن ميونخ بعد ذلك بداعي لمسة، بعد أن ذهب لمشاهدة اللعبة.

مما جعل لاعب بروسيا دورتموند في ذلك الوقت ولاعب ريال مدريد الحالي جود بيلنجهام، مشيرا إلى تورط الحكم في قضية رشوة وتلاعب في المباريات من قبل، ليتم توقيع غرامة مالية على اللاعب تصل إلى 43 ألف دولار.

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