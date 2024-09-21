"حالة تهد ريال مدريد".. ميدو يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجه لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، أحمد حسام "ميدو" رسالة لجماهير ناديه قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وكتب ميدو، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت: "حالة الانقسام الموجودة من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا وكم اللجان الإلكترونية الموجهة تهد ريال مدريد مش الزمالك بس، المدرب بيتعرض لهجوم شرس وتصدير الطاقة السلبية والقلق قبل مباراة السوبر الأفريقي كفيلة بإحباط أي فريق".

وأتم لاعب الزمالك السابق تدوينته بقوله: "لازم جمهور الزمالك الحقيقي يكون ليه دور ولازم كلنا نقف في ظهر الفريق ونشجع اللاعيبة والمدرب ونحسسهم أن إحنا مؤمنين بقدراتهم على الفوز في المباراة إن شاء الله".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي.

اقرأ أيضًا:

أول رد من خليل البلوشي بخصوص التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا و "احتفالية درع الدوري"

التشكيل المتوقع للأهلي أمام جورماهيا