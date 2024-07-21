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ميدو يعلق على انتقال أحمد حجازي لـ نيوم: "قائد يصعب تعويضه"

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ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على انتقال المدافع أحمد حجازي لنادي نيوم السعودي، بعد الرحيل عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان حجازي قد نجح في حصد العديد من الألقاب والبطولات مع اتحاد جدة، حيث توج مع العميد بلقب دوري روشن السعودي 2022/2023.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر: "مسيرة حجازي مع الاتحاد عظيمة رغم قصر مدتها، من أول يوم وصل فيه كان نعم القائد للفريق البطل".

وأكمل مدرب الزمالك ومصر المقاصة والوحدة الإماراتي السابق: "في رأيي، حجازي لاعب يصعب تعويضه، وكل التوفيق له في رحلته مع نادي نيوم".

وأختتم ميدو: "أتوقع مسيرة ناجحة لأحمد حجازي مع نيوم إن شاء الله".

وكان أحمد حجازي انتقل لصفوف اتحاد جدة في صيف 2020 قادمًا من ، بعدما لعب لعدة أندية منها وست بروميتش.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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