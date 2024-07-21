الامارات | كلباء يتعاقد مع لاعب شباب الأهلي الأصبحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب اليمني خالد علي الأصبحي (21 سنة) ليمثل الفريق الاول في منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين قادما من نادي شباب الأهلي على أن يتم قيده في فئة المقيمين، وذلك في صفقة فنية مميزة اذ يجيد اللعب كصانع العاب وجناح، ومن جانب أخر يواصل كلباء معسكره الاعدادي في سلوفينيا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.