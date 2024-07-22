ستوري نجوم كرة القدم.. دراجة رونالدو.. تدريبات رضا سليم.. حادثة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قضاء إجازته وهو يتجول بدراجة.

وقام نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن، بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

كما نشر نجم النادي الأهلي رضا سليم بنشر صورة له، خلال تواجده داخل ملعب مختار التتش، أثناء تواجده في مران الأهلي.

وشارك محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب المصري وطرابزون سبور التركي، صورة له من داخل المران الجماعي للفريق.

ونشر النجم البرازيلي نيمار صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة للسيارة الخاصة به بعد تعرضه لحادث سير.

وهنأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، الإعلامي محمد سعدون الكواري، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وحرص نجم المنتخب المصري طارق حامد، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال صيامه ببعض التدريبات البدنية.

وشارك لاعب الوكرة القطري ومنتخب مصر حمدي فتحي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريق الوكرة.

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