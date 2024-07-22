بنزيما يدافع عن قراره بمغادرة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما ان قرار رحيله عن نادي ريال مدريد و أنتقاله الى نادي اتحاد جدة السعودي كان قرارا صحيحا للغاية ولم يندم على اتخاذه ابدا .

وكان كريم بنزيمة قد رحل عن ريال مدريد قبل بداية الموسم الماضي 2023 / 2024 بعدما نجح مع ريال مدريد في الفوز بأربعة القاب للدوري الاسباني و خمسة القاب لدوري أبطال اوربا وفي اخر مواسمه نجح في تسجيل 44 هدفا في 46 مباراة شارك فيها مع ريال مدريد في كل المسابقات .

وفي تصريحات لصحيفة الماركا الاسبانية قبل كريم بنزيما: هذه هي كرة القدم الاعبون يأتون ويرحلون عن الاندية وبالنسبة لي عندما انظر للخلف بالنسبة لقراري بشأن الرحيل عن نادي ريال مدريد انظر اليه بأنه كان قرارا صحيحا للغاية واشعر بحالة تامة من الرضا عن هذا القرار الذي جاء في التوقيت الصحيح .

واضاف كريم بنزيما: نادي ريال مدريد هو افضل نادي في العالم وسيبقى هكذا هو الافضل دون ادني شك مهما جاء اليه لاعبين ومهما رحل عنه لاعبين سيبقى ريال مدريد على القمة وبفارق بعيدا جدا .

يذكر ان الفرنسي كريم بنزيما هو ثاني هدافي ريال مدريد عبر تاريخه حيث سجل 354 هدفا خلال مشاركاته مع ريال مدريد التي بلغت 648 مباراة خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا .