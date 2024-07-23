خطوة أخيرة تفصل إنتقال دى بروين لـ إتحاد جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي، أتم اتفاقه مع الاتحاد بشأن البنود الشخصية، وفي انتظار المفاوضات بين إدارة العميد والفريق الإنجليزي.

وأفادت العديد من التقارير في هذا الشأن بأن مانشستر سيتي سوف يطلب مبلغا ضخما يتجاوز 100 مليون يورو لبيع عقد دي بروين، وهو ما قد يعيق انتقاله إلى أي فريق آخر في الوقت الحالي.

وأوضحت أن مع مطالبة مانشستر سيتي، بمبلغ ضخم لبيع دي بروين، قد يضطر مسئولي الدوري السعودي إلى الانتظار حتى صيف عام 2025 عندما ينتهي عقد اللاعب لضمه مجانا.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن دي بروين منح اتحاد جدة الضوء الأخضر من أجل صفقة محتملة في صيف 2024، بعد الموافقة على الشروط الشخصية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البلجيكي المخضرم مع مان سيتي خلال صيف 2025، ما يفتح الباب لرحيله خلال الميركاتو الجاري.

وحقق قائد المنتخب البلجيكي 32 عامًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين إلى جانب 5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة منذ انضمامه إلى سيتي قادمًا من فولفسبورج الألماني في 2015.