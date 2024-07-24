الإجهاد يبعد رونالدو عن معسكر النصر بالبرتغال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو لن يلحق ببعثة فريقه التي تقيم معسكرا تحضيريا في البرتغال، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2024-25.

وكان «صاروخ ماديرا» قد تخلف عن مرافقة بعثة نادي النصر، التي اتجهت يوم 7 يوليو الماضي إلى البرتغال؛ من أجل خوض المعسكر التحضيري، وقيل إن النجم البرتغالي يمكن أن يلحق بفريقه في الأيام الأخيرة من التحضيرات.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن غياب كريستيانو رونالدو سيستمر عن مباريات «أصفر العاصمة» الودية المقبلة أمام الفرق البرتغالية، حيث يلعب النصر أمام بورتيمونينسي الأربعاء 24 يوليو، وبعد 4 أيام يلتقي مع بورتو، فيما ستكون آخر المواجهات ضمن المعسكر التحضيري أمام لوسيانو، الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

وأكدت التقرير أن اللاعب قرر بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق النصراوي، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الحصول على راحة كافية، بعد مشاركته في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي شهدت خروج منتخب بلاده من دور الثمانية.

وجاء قرار مهاجم النصر؛ من أجل تجنب الإجهاد، وينتظر أن يلتحق بتدريبات فريقه بعد العودة إلى السعودية، حتى يكون جاهزا لخوض المباراة الرسمية الأولى في الموسم، أمام فريق التعاون يوم 14 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وانضم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة كانت حديث الشارع الرياضي العالمي.

أبرز أرقام رونالدو مع النصر: