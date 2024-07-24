تحديد موعد انضمام رونالدو لمعسكر النصر السعودي

تحدد موعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى معسكر العالمي استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت صحيفة الرياضية أن الأسطورة البرتغالية رونالدو سوف يلتحق بمعكسر نادي النصر السعودي في إسبانيا في مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو اتفق مع إدارة النصر السعودي على تفويت الجزء الأول من المعسكر في البرتغال على أن يلتحق في معسكر العالمي في إسبانيا.

رونالدو قرر عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي عندما بدأ مبكرًا في المعسكر وخاض المباريات الودية إلا أنه في النهاية غاب عن اللقاءات الأولى في الدوري السعودي، وهو ما حرص الدون على تفاديه.

ولن يخوض كريستيانو رونالدو أي مباراة ودية لفريق النصر السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد وفق الاتفاق المبرم بينهما.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون يوم 14 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.