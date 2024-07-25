شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو: منتخب الدومينيكان فاجأنا وكنا نحتاج تصديق أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سيد زيزو عن تعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

وأوضح أحمد سيد "زيزو" أن نتيجة التعادل ضد جمهورية الدومينيكان لم يكن يتمناها، قائلا: "نتيجة لم نتمناها وكنا نريد الفوز، وكنا نحتاج أن نصدق بأنه مقدرونا الانتصار في المباراة".

وواصل لاعب منتخب مصر: "هذه هي النقطة الوحيدة اللي كانت تنقصنا، جميع المباريات الأولمبية صعبة، منتخب دومينيكان فاجأنا اليوم، وتوقعنا أن يلعبوا بهذه القوة بعدما شاهدنا مباريات لهم، ولدينا مباراتان، لا زالت الأمور مبكرة".

بهذه النتيجة يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.

بينما خاض منتخب جمهورية الدومينيكان اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: خافيير فالديز، والدفاع: إدجار بوجول - خواو أوربايز - لويي دي لوكاس، والوسط: نويند لورينز - فرانشيسكو رييس - فابيان ميسينا - هاينز مورشيل - رافائيل نونيز، والهجوم: بيتر جونزاليس - أوسكار أورينا.