الامارات | جمهور الإمارات دعم «الأبيض» بشكل فاعل داخل استاد أحمد بن علي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي منتخب الإمارات لكرة القدم خلال مباراته أمام نظيره المنتخب القطري، التي انتهت بفوز الأبيض 3-1 في مباراة قوية ومثيرة ضمن الجولة الأولى في الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بمساندة جماهيرية بعدد مقدر من الجمهور الإماراتي، بعدما حرصت أعداد من المشجعين على السفر براً وجواً إلى العاصمة القطرية الدوحة لدعم الأبيض.

ورسم جمهور المنتخب لوحة جميلة داخل استاد أحمد بن علي الذي استضاف المباراة، علماً أن اتحاد الكرة قام بتوزيع 2000 تذكرة مجانية لجمهور المنتخب، حرصاً منه على تواجد أكبر عدد من المشجعين في المدرجات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس حريز المنهالي، أن هناك أعداداً مقدرة من الجمهور الإماراتي حرصت على الحضور إلى الدوحة، انطلاقاً من حرصها على دعم المنتخب ومساندته في المدرجات، خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مشيراً إلى أنه تواجد في قطر منذ يومين، وذلك حتى يكون قريباً من المنتخب، كونه اعتاد دائماً حضور مباريات المنتخب في المدرجات، سواء أقيمت في الدولة أو خارجها.

وقال المنهالي لـ«الإمارات اليوم»: «تواجد الجمهور في المدرجات يبث روح الحماس والجدية في اللاعبين، لذلك حرصت على السفر إلى قطر وتشجيع المنتخب بقوة، وقد رسمت الجماهير التي تواجدت في ملعب المباراة لوحة جميلة وهي تؤازر المنتخب».

وأكد المنهالي أنه على الرغم من وجود أعداد كبيرة من الجماهير القطرية التي تواجدت في ملعب المباراة لدعم منتخب بلدها، فإن الجمهور الإماراتي كان له دور كبير في مؤازرة الأبيض في هذه المباراة التي لعبها خارج أرضه.

وأشار المنهالي إلى أنهم كمشجعين سيستعدون من الآن للمباراة القادمة للمنتخب أمام نظيره الإيراني، المقررة في العاشر من الشهر الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين.