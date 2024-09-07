شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض عودة مهاجم الأهلي الشاب ويطالب ببقائه في تجربة الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عودة المهاجم الشاب محمد ياسر المُعار لنادي تبليتسه التشيكي، وأكد المدير الفني أن اللاعب ما زال يحتاج للإعارة مُجددًا من أجل الحصول على خبرات إضافية تُساعده على قيادة هجوم فريق كبير كالأهلي مُستقبلاً.

وتنتهي إعارة محمد ياسر مع الفريق التشيكي في صيف 2025، واقترح البعض في الأهلي عودة اللاعب لتدعيم الهجوم لكن المدرب السويسري رفض ليتم إلغاء الفكرة سريعًا.

من ناحية أخرى بدأ مسئولو النادي الأهلي مخاطبات الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة، من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يطاب مسئولو النادي الأهلي حضور السعة الكاملة من الجماهير، في ظل رغبة الإدارة الحمراء في خوض الفريق مبارياته وسط مدرجات مكتملة من جمهوره، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المسئولين.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني في الثالثة عصر يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا، على أن يخوض مباراة الإياب على استاد القاهرة، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد وفي رحلة الدفاع عن اللقب المفضل لجماهيره والمتوج به في آخر نسختين.