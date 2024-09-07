الامارات | نتيجة مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت إيطاليا صفعة قوية لفرنسا في عقر دار الأخيرة بالفوز عليها 3-1 على ملعب "بارك دي برانس" في باريس ضمن منافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل برادلي باركولا (1) هدف فرنسا، قبل أن ترد إيطاليا بثلاثية عبر ديماركو (30) ودافيدي فراتيزي (51) وجاكومو راسبادوري (74).

ومنح مدرب فرنسا ديدييه ديشان الفرصة لمايكل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ الألماني الوافد اليه حديثا، ليخوض أول مباراة رسمية له مع منتخب بلاده على حساب جناح باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه في حين قاد خط الهجوم نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي.

وكان أوليسيه تألق بشكل لافت في صفوف منتخب فرنسا الأولمبي في ألعاب باريس الشهر الماضي وساهم بشكل كبير في إحرازه الميدالية الفضية.

وخاض المنتخبان المباراة على وقع عروض مخيبة لهما في كأس أوروبا الأخيرة، حيث خرج المنتخب الايطالي حامل اللقب في نسخة البطولة القارية صيف عام 2021، في ثمن النهائي ضد سويسرا بالخسارة 0-2، في حين بلغ المنتخب الفرنسي نصف النهائي من دون أن يقدم عروضا جيدة لا سيما مبابي قبل أن يخرج أمام إسبانيا 1-2.

ضرب المنتخب الفرنسي بقوة اذ افتتح التسجيل بعد مرور 13 ثانية فقط عندما نجح الجناح برادلي باركولا في اقتناص هدف السبق مستغلا تردد مدافع ايطاليا جوفاني دي لورنتسو ليسددها قوية في سقف شباك الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما زميله في صفوف باريس سان جرمان.

والهدف هو الأسرع في تاريخ منتخب فرنسا، كما أنه الهدف الأول لباركولا مع المنتخب في سادس مشاركة له معه. وكانت المباراة بين المنتخبين الرقم 40 في تاريخ مواجهتهما وكانت الغلبة لإيطاليا في 19 مرة وفرنسا 11 مرة وتعادلا 10 مرات.