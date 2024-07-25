الامارات | بطل ألمانيا يستهدف موهبة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، إن اللاعب أردا غولر مستهدف بشدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذكرت الصحيفة أن المدرب تشابي ألونسو تواصل مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يسأل عن إمكانية استعارة اللاعب التركي لمدة موسم واحد في بطل ألمانيا باير ليفركوزن.

وأشارت إلى أن «الملكي» لا يفكر في الاستغناء عن أردا غولر، مشددة على أنه ضمن حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.