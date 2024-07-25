عاجل.. تأكيدا لـ"الخليج 365".. الفرنسي باستين حكما لمباراة الأهلي والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - سبقت بوابة الخليج 365 الجميع في الإعلان عن هوية الحكم المسند له إدارة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري، والمحدد لها غدا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكشفت الخليج 365 أن لجنة الحكام رشحت الحكم الفرنسي بينوا باستين لإدارة اللقاء، وهو ما أكدته اللجنة بشكل رسمي في الوقت الراهن.

ويخوض الأحمر المواجهة محتلاً وصافي الترتيب المسابقة المحلية برصيد 66 نقطة مبتعدا وبفارق مواجهات اقل عن بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة.

ويرغب الأهلي تحت قياده مديره الفني السويسري كولر في مواصلة نتائجه المميزة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز رقم 15 على التوالي أمام بيراميدز في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي مساء الاثنين الماضي لحساب الجولة 31 من المسابقة.