طاقم تحكيم فرنسي لمباراة الأهلي والمصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأهلي والمصري البورسعيدي غداً في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الفرنسي، بينو باسن، ويعاونه كلا من، هشام زكراني حكم مساعد أول، أوريليان بورثوميو حكم مساعد ثاني، وحكماً رابعاً تومارس ليونارد، وعلى الفار الثنائي باستيان ديشيبي ويعاونه رومان ليسروج.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فيما يأتي فريق المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة جمعهم من 30 مباراة.

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