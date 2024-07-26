شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كل حاجة فى العلمين الجديدة حلوة.. والمهرجان ينعش السياحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حازم إمام ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة الحالى، بمهرجان العلمين الجديدة وجميع الفعاليات والأنشطة الرياضية التى تقام من خلاله، لافتا إلى أن الأجواء فى العلمين رائعة وعالمية وتساعد على النجاح.

قال حازم إمام، إنه زار العديد من الدول والمدن السياحية على مستوى العالم، مثل اليونان وفرنسا وغيرهما، ولكن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المميزات، أهمها مياه البحر الصافية والرمال البيضاء والأجواء الرائعة، بجانب موقعها المميز.

ووجه الثعلب الصغير الشكر لكل من ساهم فى إقامة هذا المهرجان، وكذلك هذه المدينة العالمية على أرض مصر، بعدما كانت هذه المنطقة عبارة عن صحراء ورمال، مؤكدا أن الأنشطة الرياضية التى تقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة تساعد فى إنعاش السياحة الرياضية، وهو هدف كبير لابد من العمل عليه وتطويره، كما أن هذه الفعاليات تساعد فى إنعاش السياحة الداخلية والخارجية.

وحقق منتخب الأندية المصرية الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.