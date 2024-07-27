تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام أوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب البرازيلي روجير ميكالي على ملامح تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة أوزبكستان في ثاني مباريات مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس 2024.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام الدومينيكان بدون أهداف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني بنقطة واحدة مع الدومينيكان ويأتي خلفها أوزبكستان بدون نقاط بينما تتصدر أسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: عمر فايد - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

الوسط: محمد شحاتة - محمد النني - أحمد عاطف قطة.

الهجوم: أحمد زيزو - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

تقام مباراة مصر وأوزبكستان، اليوم السبت 27 يوليو الجاري، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة بين مصر ومنافسه أوزبكستان عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، وكذلك قناة "الرياضية" المغربية وأسندت قناة بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المصري علي محمد علي.