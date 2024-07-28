شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة مصرية تشجع محمد السيد فى منافسات السلاح بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 08:49 م

حرصت طفلة مصرية على تشجيع محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح في مباراته أمام بطل بلجيكا في دور ربع النهائى بأولمبياد باريس.

واحتفل محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح بالفوز على لاعب إيطاليا علي طريقة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، والتأهل إلى الدور ربع نهائي في أولمبياد باريس.



طفلة مصرية

كما حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة اللاعب من المدرجات.

وتأهل محمد السيد المصنف العاشر عالميا فى سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بفوزه على بطل كولومبيا (15-7) فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي.