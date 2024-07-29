شكرا لقرائتكم خبر عن بطل البرونزية يمتلك كنزًا في المنزل والعمل.. من هو السيد سامى المدرب والأب؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمتلك محمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف فى أولمبياد باريس 2024 ، مدربًا بدرجة أب وهو السيد سامى الذى نجح فى المساهمة فى حصد نجله لميدالية أولمبية .

وظهر السيد سامى يحتضن نجله فى إحدى مباريات مشوار البرونزية فى مؤازرة واضحة لنجله من أجل الدعم للوصول إلى منصة التتويج .

حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور

وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.