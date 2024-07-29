شكرا لقرائتكم خبر عن بطل البرونزية يمتلك كنزًا في المنزل والعمل.. من هو السيد سامى المدرب والأب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 29 يوليو 2024 12:35 ص
يمتلك محمد السيد صاحب برونزية سلاح السيف فى أولمبياد باريس 2024 ، مدربًا بدرجة أب وهو السيد سامى الذى نجح فى المساهمة فى حصد نجله لميدالية أولمبية .
وظهر السيد سامى يحتضن نجله فى إحدى مباريات مشوار البرونزية فى مؤازرة واضحة لنجله من أجل الدعم للوصول إلى منصة التتويج .
حقق البطل المصرى محمد السيد، الميدالية البرونزية بعد الفوز على المجري تيبور أندراسفي في سلاح سيف المبارزة بنتيجة 8-7 ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، لتكون أول ميدالية لمصر فى هذه الدور
وخسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس.
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